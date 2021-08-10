И как люди опускаются до такой низости?

Водитель пассажирского автобуса не захотел бесплатно перевозить бойца ООС

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы - Глыбока отказался бесплатно перевозить бойца ООС. В результате водитель устроил скандал с пассажирами, которые встали на защиту парня.

Об этом написала в Facebook одна из пассажирок этой маршрутки Корнелия Василаш.

По ее словам, в селе Стерче в транспорт зашел участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину. Однако водитель выгнал бойца, потому что, по его словам, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – человек с инвалидностью.

Кроме того, он в грубой форме заявил, что не он посылал парня воевать на Донбасс и не обязан возить его бесплатно.

Женщина вступилась за бойца и попросила водителя открыть дверь и впустить парня. Другая пассажирка заплатила за проезд бойца (18 гривень), потому что иначе водитель везти того не хотел.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривень", – написала очевидица инцидента в Facebook.

Она также сообщила, что водителя зовут Аурел Алергуш. За свою позицию в отношении бойца Корнелия Василаш и сама "поплатилась": в результате ссоры водитель начал выгонять и ее. Мужчина пообещал, что больше ее ноги не будет в его автобусе.

Также водитель отменил последний обеденный рейс в село, и людям пришлось добираться попутным транспортом.

Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, маршрутчик набросился на ребенка и выбросил его на улицу.