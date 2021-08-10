У Києві діти закидали камінням електричку
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
На Борщагівці діти ромської національності зупинили електричку і закидали її камінням.
Діти залишили на ж\д дерево і поїзд змушений був зупинитися. Потім вони почали кидати каміння у вікна вагонів.
"Це, на секундочку, Київ-між Борщагівкою і Берестейською, де ці особи влаштували собі табір. А що?",- пише автор публікації.
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Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.
На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.
"Невідомі пошкодили задні двері авто і розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень", - розповіли в"швидкій".
Прибулі на місце правоохоронці дітей на місці не застали, але стало відомо, що вони були ромської національності.
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