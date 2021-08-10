Навіщо таке робити ...

У Києві діти закидали камінням електричку

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На Борщагівці діти ромської національності зупинили електричку і закидали її камінням.

Діти залишили на ж\д дерево і поїзд змушений був зупинитися. Потім вони почали кидати каміння у вікна вагонів.

"Це, на секундочку, Київ-між Борщагівкою і Берестейською, де ці особи влаштували собі табір. А що?",- пише автор публікації.

До слова, на Закарпатті діти понівечили машину швидкої допомоги

Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.

На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.

"Невідомі пошкодили задні двері авто і розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень", - розповіли в"швидкій".

Прибулі на місце правоохоронці дітей на місці не застали, але стало відомо, що вони були ромської національності.