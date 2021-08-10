В Киеве дети забросали камнями электричку
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
На Борщаговке дети ромской национальности остановили электричку и забросали ее камнями.
Дети оставили на ж\д дерево и поезд вынужден был остановиться. Потом они начали бросать камни в окна вагонов.
"Это, на секундочку, Киев - между Борщаговкой и Берестейской, где эти лица устроили себе лагерь. А что?", - пишет автор публикации.
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Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.
К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.
"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений", - рассказали в "скорой".
Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.
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