Рибалки випадково натрапили на гігантське чудовисько
Хлопці виявили величезну рибу, вагою в кілька сотень кілограмів.
Так, в Австрії два місцеві жителі натрапили на рибу-місяць, самотньо викинуту на берег пустельного пляжу в 25 км на схід від гирла річки Муррей.
Проїжджаючи повз пляж, рибалки думали, що це на березі валяється величезна колода, але придивившись, зрозуміли, що перед ними — унікальна риба.
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"Риба-місяць, знайдена моїм хлопцем пару днів тому у Куронга. Спочатку думала, що це підробка. Коли вони проїжджали повз, прийняли її за колоду", - написала дівчина одного з рибалок.
До слова, мертвих дельфінів знайшли на одеському узбережжі
Страшну знахідку виявили жителі селища Чорноморське, що недалеко від Одеси.
Дельфіна знайшли без будь-яких ознак життя на пляжі біля самої кромки води.
Очевидці будують різні версії загибелі ссавця. Одні припустили, що дельфін загинув у морі і його викинуло на берег. Інші вважають, що хвилі викинули його на берег живим, але малюк не зміг повернутися у воду і загинув.
Нагадаємо, під Харковом виявлена унікальна знахідка, фото: "близько 1 200 років"
Крім того Politeka писала, берег усіяний мертвою рибою: техногенна катастрофа назріває в Харкові, кадри НП