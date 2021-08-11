Рибалки випадково натрапили на гігантське чудовисько

Хлопці виявили величезну рибу, вагою в кілька сотень кілограмів.

Так, в Австрії два місцеві жителі натрапили на рибу-місяць, самотньо викинуту на берег пустельного пляжу в 25 км на схід від гирла річки Муррей.

Проїжджаючи повз пляж, рибалки думали, що це на березі валяється величезна колода, але придивившись, зрозуміли, що перед ними — унікальна риба.

"Риба-місяць, знайдена моїм хлопцем пару днів тому у Куронга. Спочатку думала, що це підробка. Коли вони проїжджали повз, прийняли її за колоду", - написала дівчина одного з рибалок.

До слова, мертвих дельфінів знайшли на одеському узбережжі

Страшну знахідку виявили жителі селища Чорноморське, що недалеко від Одеси.

Дельфіна знайшли без будь-яких ознак життя на пляжі біля самої кромки води.

Очевидці будують різні версії загибелі ссавця. Одні припустили, що дельфін загинув у морі і його викинуло на берег. Інші вважають, що хвилі викинули його на берег живим, але малюк не зміг повернутися у воду і загинув.

Нагадаємо, під Харковом виявлена унікальна знахідка, фото: "близько 1 200 років"

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