Рыбаки случайно наткнулись на гигантское чудище

Парни обнаружили огромнейшую рыбу, весом в несколько сотен килограммов.

Так, в Австрии два местныз жителя наткнулись на рыбу-луну, одиноко выброшенную на берег пустынного пляжа в 25 км к востоку от устья реки Муррей.

Проезжая мимо пляжа, рыбаки думали, что это на берегу валяется огромное бревно, но приглядевшись, поняли, что перед ними — уникальная рыба.

"Рыба-луна, найденная моим парнем пару дней назад у Куронга. Сначала думала, что это подделка. Когда они проезжали мимо, приняли ее за бревно", - написала девушка одного из рыбаков.

К слову, мертвых дельфинов нашли на одесском побережье

Страшную находку обнаружили жители поселка Черноморское, что недалеко от Одессы.

Дельфина нашли без каких либо признаков жизни на пляже возле самой кромки воды.

Очевидцы строят различные версии гибели млекопитающего. Одни предположили, что дельфин погиб в море и его выбросило на берег. Другие считают, что волны выбросили его на берег живым, но малыш не смог вернуться в воду и погиб.

Напомним, под Харьковом обнаружена уникальная находка, фото: "около 1 200 лет"

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