У Київській області двох шахрайок спіймали на гарячому

Про це пише начальник Національної поліції Київської області.

240 тисяч гривень за "зняття порчі " заплатило подружжя пенсіонерів з Рокитного двом шахрайкам ромської національності.

Шахрайки працювали за відомою схемою-спочатку налякали потерпілих нібито смертю родичів, потім здійснювали "ритуали" нібито порятунку з рушниками і вогнем.

В результаті пенсіонери залишилися без грошей. Шахрайки у віці 41 і 50 років були затримані, вкрадені гроші знаходилися у них.

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Працівниця Пошти приймала платежі від населення за газ і світло, видаючи їм квитанції, але гроші залишала собі.





Так тривало три місяці.

Тривогу забили представники комунальних служб, які звинуватили місцевих жителів у несплаті за рахунками.

Після того як всі дізналися про схему, жінка у скоєному зізналася і повернула гроші людям.

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