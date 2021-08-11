У Київській області двох шахрайок спіймали на гарячому
Про це пише начальник Національної поліції Київської області.
240 тисяч гривень за "зняття порчі " заплатило подружжя пенсіонерів з Рокитного двом шахрайкам ромської національності.
Шахрайки працювали за відомою схемою-спочатку налякали потерпілих нібито смертю родичів, потім здійснювали "ритуали" нібито порятунку з рушниками і вогнем.
В результаті пенсіонери залишилися без грошей. Шахрайки у віці 41 і 50 років були затримані, вкрадені гроші знаходилися у них.
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Також ми розповідали, що в Україні листоноша обманювала людей.
Працівниця Пошти приймала платежі від населення за газ і світло, видаючи їм квитанції, але гроші залишала собі.
Так тривало три місяці.
Тривогу забили представники комунальних служб, які звинуватили місцевих жителів у несплаті за рахунками.
Після того як всі дізналися про схему, жінка у скоєному зізналася і повернула гроші людям.
Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.
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