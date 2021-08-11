В Киевской области двух мошенниц поймали на горячем

Об этом пишет начальник Национальной полиции Киевской области.

240 тысяч гривен за ′′снятие порчи” заплатили пожилые супруги из Рокитного двум мошенницам ромской национальности.

Мошенницы работали по известной схеме - сначала напугали потерпевших якобы смертью родственников, затем совершали "ритуалы" якобы спасения с полотенцами и огнем.

В результате пенсионеры остались без денег. Мошенницы в возрасте 41 и 50 лет были задержаны, украденные деньги находились у них.

Также мы рассказывали, что в Украине почтальон обманывала людей.

Работница почты принимала платежи от населения за газ и свет, выдавая им квитанции, но деньги оставляла себе.

Так продолжалось три месяца.

Тревогу забили представители коммунальных служб, которые обвинили местных жителей в неуплате по счетам.

После того как все узнали о схеме, женщина в содеянном призналась и вернула деньги людям.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".