Власники автомобілів на європейських номерах, які ввезли в Україну, не зможуть їх розмитнити без сплати штрафу в 34 тис. грн.

Про це повідомляє UBR.

У водія, який безпосередньо займався доставкою машини у країну за законом немає права віддавати її стороннім людям. На практиці евробляхами користуються не ті водії, які перевозили їх через кордон.

За статистикою в Україну доставили півмільйона автомобілів на європейських номерах. При цьому, лише 17 тисяч водіїв скористалися послугами пільгового розмитнення. Вона продовжить діяти до 10 листопада. Експерти підрахували, що за вказаний період їй встигнуть скористатися ще близько 17 тисяч осіб. Прогноз свідчить про те, що велика частина громадян не встигне зробити свої машини легальними.

Іноземців, які доставили свій транспорт в нашу країну і передали його українцям не звільнили від штрафу в 34 тис. Грн. Через це в Закарпатській, Львівській та Волинській областях розмитнення практично припинилася. У цих областях більшу частину машин українцям передали їх друзі та родичі, які живуть в Чехії, Словаччині, Німеччині та Польщі.

Проблему відчули на собі і представники азербайджанської, вірменської та грузинської діаспори, ввезенням машин для яких займалися їхні співвітчизники. В результаті, через збої діючої системи, штрафи в 34 тис. Грн. починають отримувати куми, друзі і родичі реальних власників машин. Спочатку планувалося звільнити водіїв, які заплатили внесок в 8,5 тис. Грн. від ряду витрат, але штраф в 34 тис. грн. не внесли в їх перелік.

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