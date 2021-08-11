Владельцы автомобилей на европейских номерах, которые ввезли в Украину, не смогут их растаможить без уплаты штрафа в 34 тыс. грн.

Об этом сообщает UBR.

У человека, который непосредственно занимался доставкой машины в страну по закону нет права отдавать ее посторонним людям. На практике евробляхами пользуются не те водители, которые перевозили их через границу.

По статистике в Украину доставили полмиллиона автомобилей на европейских номерах. При этом, всего 17 тысяч водителей воспользовались услугами льготной растаможки. Она продолжит действовать до 10 ноября. Эксперты подсчитали, что за указанный период ей успеют воспользоваться еще около 17 тысяч человек. Прогноз свидетельствует о том, что большая часть граждан не успеет сделать свои машины легальными.

Иностранцев, которые доставили свой транспорт в нашу страну и передали его украинцам не освободили от штрафа в 34 тыс. грн. Из-за этого в Закарпатской, Львовской и Волынской областях растаможка практически прекратилась. В этих областях большую часть машин украинцам передали их друзья и родственники, которые живут в Чехии, Словакии, Германии и Польши.

Проблему ощутили на себе и представители азербайджанской, армянской и грузинской диаспор, ввозом машин для которых занимались их соотечественники. В результате, из-за сбоев действующей системы, штрафы в 34 тыс. грн. начинают получать кумовья, друзья и родственники реальных обладателей машин. Изначально планировалось освободить водителей, которые заплатили взнос в 8,5 тыс. грн. от ряда издержек, но штраф в 34 тыс. грн. не внесли в их перечень.

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