На Черкащині людей тероризують дикі кабани

Як передає Politeka.net, про витівки тварин розповіли місцеві жителі в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Зграя кабанів облюбувала село роги. Люди кажуть, що відігнати їх від городів майже нереально, оскільки тварини стають агресивними та кидаються на них.

"Це страшно виходити. Виходиш і озираєшся", - каже місцева мешканка, яка йде на город з вилами в руках.

Кабани поступово знищують урожай жителів села, але отримати відшкодування майже нереально.

"Поки приїде поліція, щоб зафіксувати факт присутності цієї тварини на городі, то вона просто розвернеться і піде", — поділилася староста села Роги Марина Лісовець, додавши, що факт хуліганства тварин повинні підтвердити правоохоронці.

Зараз проблему навали кабанів вирішити неможливо, оскільки сезон полювання на тварин відкриється тільки під кінець осені.

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