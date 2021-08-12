На Черкасчине людей терроризируют дикие кабаны

Как передает Politeka.net, о проделках животных рассказали местные жители в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Стая кабанов облюбовала село Рога. Люди говорят, что отогнать их от огородов почти нереально, поскольку животные становятся агрессивными и бросаются на них.

"Это страшно выходить. Выходишь и оглядываешься", — говорит местная жительница, которая идет на огород с вилами в руках.

Кабаны постепенно уничтожают урожай жителей села, но получить возмещения почти нереально.

"Пока приедет полиция, чтобы зафиксировать факт присутствия этого животного на огороде, то оно просто развернется и уйдет", — поделилась староста села Роги Марина Лисовец, добавив, что факт хулиганства животных должны подтвердить правоохранители.

Сейчас проблему нашествия кабанов решить невозможно, поскольку сезон охоты на животных откроется только под конец осени.

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