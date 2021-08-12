Їй було наплювати на дитину

У Бердянську жінка влаштувала різанину на ринку

За інформацією очевидців, нападниця була в неосудному стані і чіплялася до перехожих, пише pro.berdiansk.

Конфлікт стався між жінкою з дитиною і з двома продавщицями.

Після словесної перепалки вона вихопила ніж з сумки, і почала погрожувати працівницям ринку.

В ході конфлікту вона встигла вдарити ножем двох жінок. На щастя, їх рани виявилися не глибокі.

Агресивну жінку ще до приїзду поліції вдалося знешкодити одному з очевидців.

Раніше в курортній Одесі на зупинці громадського транспорту трапилася різанина.

Озброєний ножем бродяга накинувся на кондуктора і водія тролейбуса.

Врятував жінку водій іншого тролейбуса котори, побачивши конфліктну ситуацію, кинувся

на допомогу колезі.

В результаті сутички водій отримав порізи руки,а нападник був затриманий екіпажем поліції, що проїжджав повз.

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