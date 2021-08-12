У Бердянську жінка влаштувала різанину на ринку
За інформацією очевидців, нападниця була в неосудному стані і чіплялася до перехожих, пише pro.berdiansk.
Конфлікт стався між жінкою з дитиною і з двома продавщицями.
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Після словесної перепалки вона вихопила ніж з сумки, і почала погрожувати працівницям ринку.
В ході конфлікту вона встигла вдарити ножем двох жінок. На щастя, їх рани виявилися не глибокі.
Агресивну жінку ще до приїзду поліції вдалося знешкодити одному з очевидців.
Раніше в курортній Одесі на зупинці громадського транспорту трапилася різанина.
Озброєний ножем бродяга накинувся на кондуктора і водія тролейбуса.
Врятував жінку водій іншого тролейбуса котори, побачивши конфліктну ситуацію, кинувся
на допомогу колезі.
В результаті сутички водій отримав порізи руки,а нападник був затриманий екіпажем поліції, що проїжджав повз.
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