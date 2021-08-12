В Бердянске женщина устроила поножовщину на рынке
По информации очевидцев, нападавшая была в невменяемом состоянии и цеплялась к прохожим, пишет pro.berdiansk.
Конфликт произошел между женщиной с ребенком и с двумя продавщицами.
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После словесной перепалки она выхватила нож из сумки, и начала угрожать работницам рынка.
В ходе конфликта она успела ударить ножом двух женщин. К счастью, их раны оказались не глубокие.
Агрессивную женщину еще до приезда полиции удалось обезвредить одному из очевидцев.
Ранее в курортной Одессе на остановке общественного транспорта случилась поножовщина.
Вооруженный ножом бродяга накинулся на кондуктора и водителя троллейбуса.
Спас женщину водитель другого троллейбуса которы, увидев конфликтную ситуацию, бросился
на помощь коллеге.
В результате схватки водитель получил порезы руки, а нападавший был задержан проезжавшим мимо экипажем полиции.
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