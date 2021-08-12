Ей было наплевать на ребенка

В Бердянске женщина устроила поножовщину на рынке

По информации очевидцев, нападавшая была в невменяемом состоянии и цеплялась к прохожим, пишет pro.berdiansk.

Конфликт произошел между женщиной с ребенком и с двумя продавщицами.

После словесной перепалки она выхватила нож из сумки, и начала угрожать работницам рынка.

В ходе конфликта она успела ударить ножом двух женщин. К счастью, их раны оказались не глубокие.

Агрессивную женщину еще до приезда полиции удалось обезвредить одному из очевидцев.

Ранее в курортной Одессе на остановке общественного транспорта случилась поножовщина.

Вооруженный ножом бродяга накинулся на кондуктора и водителя троллейбуса.

Спас женщину водитель другого троллейбуса которы, увидев конфликтную ситуацию, бросился

на помощь коллеге.

В результате схватки водитель получил порезы руки, а нападавший был задержан проезжавшим мимо экипажем полиции.

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