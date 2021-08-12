Український футболіст Роман Яремчук відмовився говорити на камеру російською мовою
Як передає Politeka.net, про це повідомив журналіст з РФ Максим Алланазаров у своєму Telegram-каналі.
Його зустріч з новоспеченим гравцем португальської "Бенфіки" сталася після матчу зі "Спартаком", в якому Яремчук став одним з героїв матчу.
"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене щемити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - поділився журналіст.
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Раніше один з лідерів збірної України Руслан Малиновський прислухався до критики громадськості і перейшов на рідну мову під час спілкування з журналістами на Євро-2020.
На чудове володіння української мови Малиновським звернули увагу і українці.
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Як повідомляла Politeka, Ярмоленко обурив британців на Євро-2020 своїм вчинком.
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