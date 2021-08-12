Украинский футболист Роман Яремчук отказался говорить на камеру на русском языке

Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист из РФ Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.

Его встреча с новоиспеченным игроком португальской "Бенфики" произошла после матча со "Спартаков", в котором Яремчук стал одним из героев матча.

"Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу «Бенфики» и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - поделился журналист.

Ранее один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский прислушался к критике общественности и перешел на родной язык во время общения с журналистами на Евро-2020.

На великолепное владение украинского языка Малиновским обратили внимание и украинцы.

Напомним, дети встретили футболистов после Евро-2020, трогательные видео.

Как сообщала Politeka, Ярмоленко возмутил британцев на Евро-2020 своим поступком.

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