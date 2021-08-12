Подія трапилася в четвер вранці, 12 серпня, близько 10:30

У Греції на відстані 16 морських миль від острова Мілос, популярного в українців курорту, затонула яхта з 17 людьми на борту. На місце події відразу вирушили команди рятувальників

Про це повідомляють Kathimerini.

У морі триває пошуково-рятувальна операція. За даними агентства Reuters яхта була під британським прапором.

За заявою представника берегової охорони Греції, на місці працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер, два вертольоти. Крім того, на місці знаходиться пасажирський пором, який підбирає людей із затонулої яхти.

На даний момент точні обставини аварії невідомі. Відомо, що пасажири судна самі подали сигнал про небезпеку і заявили, що всі на борту здорові.

Точне місце аварії знаходиться в 16 милях на північний захід від острова.

Відомо також, що в районі проведення пошуково-рятувальної операції сильний вітер від чотирьох до п'яти балів за шкалою Бофорта.

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