Происшествие случилось в четверг утром, 12 августа, около 10:30

В Греции на расстоянии 16 морских миль от острова Милосу, популярного у украинцев курорта, затонула яхта с 17 людьми на борту. На место происшествие сразу отправились команды спасателей

Об этом сообщает Kathimerini.

В море продолжается поисково-спасательная операция. По данным агентства Reuters яхта была под британским флагом.

По заявлению представителя береговой охраны Греции, на месте работают три катера береговой охраны, два корабля, частный катер, два вертолета. Кроме того, на месте находится пассажирский паром, который подбирает людей с затонувшей яхты.

На данный момент точные обстоятельства аварии неизвестны. Известно, что пассажиры судна сами подали сигнал об опасности и заявили, что все на борту здоровы.

Точное место аварии находится в 16 милях к северо-западу от острова.

Известно также, что в районе проведения поисково-спасательной операции сильный ветер от четырех до пяти баллов по шкале Бофорта.

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