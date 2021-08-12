Потяг збив чоловіка у Бердичівському районі
11 серпня на залізниці потрапив під потяг і загинув 54-річний житель села Бровки Перші.
Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.
"Інцидент стався вчора, 11 серпня, в Бердичівському районі. В результаті попадання під поїзд загинув чоловік, 1967 року народження, житель с.Бровки (Андрушівська тг).
Як з'ясувалося, чоловік переходив залізничну колію в не призначеному для цього місці. Зараз остаточні обставини, які призвели до трагедії, з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Не стало зірки «Величного століття», Мер'єм Узерлі невтішна: «Моє серце розбите»
Зупинилося серце найвеличнішого спортсмена: "Здобув найбільшу кількість перемог"
Яніна Соколова, яка поборола рак, написала лист своїй ненародженій дочці: "Мурашки по шкірі"
Осадча оригінально показала свою третю дитину, зворушивши українців: "Хвилюючий момент для всіх"
До слова, невідомі атакували поїзд Укрзалізниці
Про це передали в прес-центрі філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Інцидент стався 10 серпня вдень на перегоні Фундукліївка - Цибулеве в Кіровоградській області.
Вандали поклали шини і камені на ж\д шляху, таким чином змусивши поїзд зупинитися, потім вандали пошкодили двері другого з хвоста вагона.
В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав.
Поліція не встигла затримати зловмисників, так як ті зникли.
Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"
Ще Politeka писала, що трагедія на залізниці, очевидці розповіли, як загинув підліток: "йшов взяти коту корм і..."
Також Politeka повідомляла, що пасажирський потяг наїхав на легковик по дорозі в Одесу, фото: авто виїхало на рейки