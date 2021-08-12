Потяг збив чоловіка у Бердичівському районі

11 серпня на залізниці потрапив під потяг і загинув 54-річний житель села Бровки Перші.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

"Інцидент стався вчора, 11 серпня, в Бердичівському районі. В результаті попадання під поїзд загинув чоловік, 1967 року народження, житель с.Бровки (Андрушівська тг).

Як з'ясувалося, чоловік переходив залізничну колію в не призначеному для цього місці. Зараз остаточні обставини, які призвели до трагедії, з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

До слова, невідомі атакували поїзд Укрзалізниці

Про це передали в прес-центрі філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Інцидент стався 10 серпня вдень на перегоні Фундукліївка - Цибулеве в Кіровоградській області.

Вандали поклали шини і камені на ж\д шляху, таким чином змусивши поїзд зупинитися, потім вандали пошкодили двері другого з хвоста вагона.

В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав.

Поліція не встигла затримати зловмисників, так як ті зникли.

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