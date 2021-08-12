Поезд сбил мужчину в Бердичевском районе

11 августа на железной дороге попал под поезд и погиб 54-летний житель села Бровки Первые.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"Инцидент произошел вчера, 11 августа, в Бердичевском районе. В результате попадания под поезд погиб мужчина, 1967 года рождения, житель с. Бровки первые (Андрушевская тг).

Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожный путь в не предназначенном для этого месте. Сейчас окончательные обстоятельства, которые привели к трагедии, выясняются", - говорится в сообщении.

К слову, неизвестные атаковали поезд Укрзализныци

Об этом передали в пресс-центре филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Инцидент произошел 10 августа днем на перегоне Фундуклеевка - Цибулево в Кировоградской области.

Вандалы положили шины и камни на ж\д пути, таким образом заставив поезд остановиться, потом вандалы повредили дверь второго с хвоста вагона.

В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Полиция не успела задержать злоумышленников, так как те скрылись.

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