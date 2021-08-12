У Черкасах хуліган налякав дівчат-медиків

Виклик про побиття чоловіка надійшов у "швидку" близько 3 години ночі, пише портал provce.

У той час як медики оглядали 25-річного потерпілого в автомобілі швидкої, невідомий чоловік застрибнув в машину з кийком і почав бити пацієнта на ношах, ледь не зачепивши фельдшера.

Медики були змушені натиснути тривожну кнопку.

До приїзду поліції дебошир вже зник, а перелякані дівчата-медики поділилися не найкращими враженнями від інциденту.

В результаті постраждалого чоловіка все-таки вдалося доставити в лікарню.

раніше на Донеччині напали на лікарів швидкої допомоги.

До медиків надійшов виклик про людину, яка знаходиться без свідомості. Негайно бригада "швидкої" вирушила на місце, але їх чекав неприємний сюрприз.

Поки фельдшер надавала допомогу потерпілому, один з його знайомих "лихословив і плював в обличчя".