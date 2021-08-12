У Черкасах хуліган налякав дівчат-медиків
Виклик про побиття чоловіка надійшов у "швидку" близько 3 години ночі, пише портал provce.
У той час як медики оглядали 25-річного потерпілого в автомобілі швидкої, невідомий чоловік застрибнув в машину з кийком і почав бити пацієнта на ношах, ледь не зачепивши фельдшера.
Медики були змушені натиснути тривожну кнопку.
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До приїзду поліції дебошир вже зник, а перелякані дівчата-медики поділилися не найкращими враженнями від інциденту.
В результаті постраждалого чоловіка все-таки вдалося доставити в лікарню.
раніше на Донеччині напали на лікарів швидкої допомоги.
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