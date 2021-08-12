В Черкассах хулиган напугал девушек-медиков
Вызов об избиении мужчины поступил в "скорую" около 3 часов ночи, пишет портал provce.
В то время как медики осматривали 25-летнего пострадавшего в автомобиле скорой, неизвестный мужчина запрыгнул в машину с дубинкой и начал бить пациента на носилках, едва не задев фельдшера.
Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку.
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До приезда полиции дебошир уже скрылся, а испуганные девушки-медики поделились не самыми лучшими впечатлениями от инцидента.
В итоге пострадавшего мужчину все-таки удалось доставить в больницу.
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