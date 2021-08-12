В Черкассах хулиган напугал девушек-медиков

Вызов об избиении мужчины поступил в "скорую" около 3 часов ночи, пишет портал provce.

В то время как медики осматривали 25-летнего пострадавшего в автомобиле скорой, неизвестный мужчина запрыгнул в машину с дубинкой и начал бить пациента на носилках, едва не задев фельдшера.

Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку.

До приезда полиции дебошир уже скрылся, а испуганные девушки-медики поделились не самыми лучшими впечатлениями от инцидента.

В итоге пострадавшего мужчину все-таки удалось доставить в больницу.

Ранее на Донетчине напали на врачей скорой помощи.

К медикам поступил вызов о человеке, который находится без сознания. Незамедлительно бригада "скорой" отправилась на место, но их ждал неприятный сюрприз.

Пока фельдшер оказывала помощь пострадавшему, один из его знакомых "сквернословил и плевал в лицо".