У Київській області обвалився льох, під завалами опинилися люди
У середу, 11 серпня, біля Яготина стався обвал льоху і під завалом опинилися дві людини.
На місце виклику були направлені рятувальники, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
На території приватного двору під час проведення ремонтних робіт стався обвал цегляних стін і стелі льоху - в пастці опинилися двоє людей.
Рятувальники провели розбір завалу і деблокували постраждалих, яких передали медикам.
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До слова, у Києві показали" втомлений " перехід, який несе небезпеку для життя людей
У переході біля станції метро "Героїв Дніпра" відвалився шматок стелі. Цей інцидент стався 12 липня, близько 06:00 ранку.
Коли зверху впала частина стелі, перехожих в цей час там не було і обійшлося без жертв.
"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.
Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.
Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.