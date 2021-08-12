У Київській області обвалився льох, під завалами опинилися люди

У середу, 11 серпня, біля Яготина стався обвал льоху і під завалом опинилися дві людини.

На місце виклику були направлені рятувальники, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На території приватного двору під час проведення ремонтних робіт стався обвал цегляних стін і стелі льоху - в пастці опинилися двоє людей.

Рятувальники провели розбір завалу і деблокували постраждалих, яких передали медикам.

До слова, у Києві показали" втомлений " перехід, який несе небезпеку для життя людей

У переході біля станції метро "Героїв Дніпра" відвалився шматок стелі. Цей інцидент стався 12 липня, близько 06:00 ранку.

Коли зверху впала частина стелі, перехожих в цей час там не було і обійшлося без жертв.

"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.