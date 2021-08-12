В Киевской области обрушился погреб, под завалами оказались люди

В среду, 11 августа, возле Яготына произошел обвал погреба и под завалом оказались два человека.

На место вызова были направлены спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

На территории частного двора во время проведения ремонтных работ произошел обвал кирпичных стен и потолка погреба - в ловушке оказались двое людей.

Спасатели провели разбор завала и деблокировали пострадавших, которых передали медикам.

К слову, в Киеве показали "уставший" переход, который несет опасность для жизни людей

В переходе возле станции метро "Героев Днепра" отвалился кусок потолка. Этот инцидент произошел 12 июля, около 06:00 утра.

Когда сверху упала часть потолка, прохожих в это время там не было и обошлось без жертв.

"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.