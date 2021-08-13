У громадському транспорті між українцем і поляком спалахнув конфлікт

Черговий мовний скандал виник через обурення поляка, яке він висловив людям, що сиділи поруч з ним у громадському транспорті.

"Черговий мовний скандал. Цього разу поляку не сподобалася мова якою розмовляли українці.",- йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків довго кричали і сперечалися, через якийсь час з боку українця почали звучати заклики до поляка "Давай вийдемо", ймовірно, щоб з'ясувати відносини силовим шляхом, але той довго роздумував. Чим закінчився мовний конфлікт-невідомо, так як відео обірвалося.

Відео з місця конфлікту можна побачити тут.

До слова, Харківська студентка в різкій формі висловилася проти української мови

"Пишу курсову роботу е * * м українською мовою і розумію, що влада мене ущемляє і мої права. Чому це я не можу писати свою наукову роботу російською? Хіба українською це буде більш інформативно? Якщо так подобається Українська-беріть і перекладайте. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і нерви", - емоційно заявила студентка.

На цьому дівчина не зупинилася. У коментарях до цього відео вона продовжила, заявивши, що розуміє вчених, які виїхали з України, адже їх написані російською мовою наукові роботи виявляються недійсними в Україні.

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