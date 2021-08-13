В общественном транспорте между украинцем и поляком вспыхнул конфликт

Очередной языковой скандал возник из-за возмущения поляка, которое он выразил людям, сидевшим рядом с ним в общественном транспорте.

"Очередной языковой скандал. На этот раз поляку не понравился язык на котором разговаривали украинцы.", - говорится в сообщении.

Двое мужчин долго кричали и спорили, спустя какое-то время со стороны украинца начали звучать призывы к поляку "Давай выйдем", вероятно, чтобы выяснить отношения силовым путем, но тот долго раздумывал. Чем закончился языковой конфлик - неизвестно, так как видео оборвалось.

Видео с места конфликта можно увидеть здесь.

К слову, харьковская студентка в резкой форме высказалась против украинского языка

"Пишу курсовую работу е**м на украинском языке и понимаю, что власть меня ущемляет и мои права. Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский – берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы”, – эмоционально заявила студентка.

На этом девушка не остановилась. В комментариях к этому видео она продолжила, заявив, что понимает ученых, которые уехали из Украины, ведь их написаны на русском языке научные работы оказываются недействительными в Украине.

Напомним, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ: "Где совесть?"

Как сообщала Politeka, студентка нецензурно выругалась на украинский язык: "Почему я не могу писать на русском?

Также Politeka писала, что Шевченко упрекнули за пресс-конференции на русском: "Обязан законом знать украинский язык"