24-річний Коран Маккейн і його 61-річна наречена Шеріл МакГрегор оголосили про заручини
Про це пише видання The Sun.
Шеріл познайомилася з майбутнім чоловіком, коли йому було всього 15 років. Їх звела любов до танців, адже в TikTok вони часто публікують спільні запальні відео.
"Я не відчуваю великої різниці у віці між нами. У Шеріл дуже молода душа і серце. Найбільшою помилкою є припущення хейтерів, що я використовую її або чекаю, коли з'явлюся в її в заповіті. Це не так", - каже юнак.
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До слова, у Києві пенсіонерка кидає у дітей важкі предмети
Літня жінка кидає з балкона предмети, тому що їй нібито заважає шум з дитячого майданчика.
“На Теремках Божий одуванчик викидає на дітей праски, посуд та інші важкі речі. Бабусі заважає шум, тому вона вирішила боротися не зі слідством, а з причиною - самої малечі", - йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі не раз викликали співробітників поліції, але поки це не дало ніяких результатів.
Відео з місця можна побачити тут.
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Як повідомляла Politeka, пенсіонерка спиляла лавочку під вікнами будинку через "нічні посиденьки", кадри: "набридло терпіти".
Також Politeka писала, що медики швидкої не хотіли оглядати літню жінку, яка втратила свідомість: "нічого лазити по спеці".