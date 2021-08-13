На негатив в сети пара не обращает внимание

24-летний Коран Маккейн и его 61-летняя невеста Шерил МакГрегор объявили о помолвке

Об этом пишет издание The Sun.

Шерил познакомилась с будущим мужем, когда ему было всего 15 лет. Их свела любовь к танцам, ведь в TikTok они часто публикуют совместные зажигательные видео.

"Я не ощущаю большой разницы в возрасте между нами. У Шерил очень молодая душа и сердце. Самым большим заблуждением является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в ее в завещании. Это не так", – говорит юноша.

К слову, в Киеве пенсионерка бросает в детей тяжелые предметы

Пожилая женщина бросает с балкона предметы, потому что ей якобы мешает шум из детской площадки.

“На Теремках божий одуванчик выбрасывает на детей утюги, посуду и другие тяжелые вещи. Бабусе мешает шум, поэтому она решила бороться не со следствием, а с причиной - самой малышней”, - говорится в сообщении.

Местные жители не раз вызывали сотрудников полиции, но пока это не дало никаких результатов.

Видео с места можно увидеть здесь.

Напомним, 70-летняя украинка "вернула" себе молодость, фото: "Выйдет замуж только за молодого"

Как сообщала Politeka, пенсионерка спилила лавочку под окнами дома из-за "ночных посиделок", кадры: "Надоело терпеть".

Также Politeka писала, что медики скорой не хотели осматривать пожилую женщину, потерявшую сознание: "Нечего лазить по жаре".