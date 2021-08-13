Нахабні шахрайки викрали у жінки тисячі гривень

Про це повідомили в Білоцерківському районному управлінні поліції.

Співробітники поліції встановили, що у двір 51-річної жінки та її матері увійшли три жінки.

У той час, як дві зловмисниці відволікали матір, а третя зайшла в будинок і вкрала 40 тис грн.

Дочка повернувшись домомй побачила, як одна з незнайомок виходить з дому з грошима в руках.

Господиня спробувала відібрати у зловмисниці свої гроші-тоді аферистка вкусила її за руку і втекла.

Співробітники поліції встановили авто, особу та місце перебування злодіїв.

Жінку, яка вчинила грабіж, затримали, тепер їй загрожує від чотирьох до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, нахабні злодії вломилися в лікарню посеред ночі і викрали двері, 10 батарей і металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.

"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.

Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.