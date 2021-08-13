Нахабні шахрайки викрали у жінки тисячі гривень
Про це повідомили в Білоцерківському районному управлінні поліції.
Співробітники поліції встановили, що у двір 51-річної жінки та її матері увійшли три жінки.
У той час, як дві зловмисниці відволікали матір, а третя зайшла в будинок і вкрала 40 тис грн.
Дочка повернувшись домомй побачила, як одна з незнайомок виходить з дому з грошима в руках.
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Господиня спробувала відібрати у зловмисниці свої гроші-тоді аферистка вкусила її за руку і втекла.
Співробітники поліції встановили авто, особу та місце перебування злодіїв.
Жінку, яка вчинила грабіж, затримали, тепер їй загрожує від чотирьох до восьми років в'язниці.
Нагадаємо, нахабні злодії вломилися в лікарню посеред ночі і викрали двері, 10 батарей і металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.
"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.
Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося.
До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.