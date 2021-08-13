Наглые мошенницы похитили у женщины тысячи гривен
Об этом сообщили в Белоцерковском районном управлении полиции.
Сотрудники полиции установили, что во двор 51-летней женщины и ее матери вошли три женщины.
В то время, как две злоумышленницы отвлекали мать, а третья зашла в дом и украла 40 тыс грн.
Дочь вернувшись домомй увидела, как одна из незнакомок выходит из дома с деньгами в руках.
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Хозяйка попыталась отобрать у злоумышленницы свои деньги - тогда аферистка укусила ее за руку и убежала.
Сотрудники полиции установили авто, личность и место пребывания воров.
Женщину, которая совершила грабеж, задержали, теперь ей грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.
Напомним, наглые воры вломились в больницу посреди ночи и похитили двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.
"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.
Во время следственных действий преступников разыскать удалось.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.