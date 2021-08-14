Накопичувальна пенсія може бути впроваджена відразу після розробки відповідної підзаконної бази

Якщо Верховна Рада проголосує за відповідний закон у 2021 році, то накопичувальна пенсійна система може запрацювати вже у 2023-2024 роках.

Про це в ефірі "Суспільного" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона уточнила, що після прийняття будь-якого закону півтора року готується підзаконна база та інфраструктура. І якщо закон про накопичувальну пенсію буде прийнятий в 2021 році, то перші внески надійдуть в 2024. Якщо вийде - можуть піти в 2023 на рахунки всіх людей, які працюють в Україні.

Міністр зазначила, що перехід на накопичувальну систему буде обов'язковим для найманих працівників, але для деяких категорій він може стати добровільним.

Марина Лазебна також розповіла, що накопичувальна пенсія, на відміну від солідарної, більш прогнозована, тому що людина завжди може дізнатися, скільки грошей є на його накопичувальному рахунку, і на що він може розраховувати.

"Накопичувальна пенсія - це моя власна пенсія. Я бачу свій рахунок, Я їм розпоряджаюся, я контролюю і власне я керую сама своїм майбутнім пенсійним накопиченням", - додала Лазебна.

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