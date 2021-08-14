Накопительная пенсия может быть внедрена сразу после разработки соответствующей подзаконной базы

Если Верховная Рада проголосует за соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.

Об этом в эфире "Суспільного" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Она уточнила, что после принятия любого закона полтора года готовится подзаконная база и инфраструктура. И если закон о накопительной пенсии будет принят в 2021 году, то первые взносы поступят в 2024. Если получится — могут уйти в 2023 на счета всех людей, которые работают в Украине.

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Министр отметила, что переход на накопительную систему будет обязательным для наемных работников, но для некоторых категорий он может стать добровольным.

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Марина Лазебная также рассказала, что накопительная пенсия, в отличие от солидарной, более прогнозируема, потому что человек всегда может узнать, сколько денег есть на его накопительном счете, и на что он может рассчитывать.

«Накопительная пенсия — это моя собственная пенсия. Я вижу свой счет, я им распоряжаюсь, я контролирую и собственно я управляю сама своим будущим пенсионным накоплением», — добавила Лазебная.

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