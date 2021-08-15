Українців попередили про подорожчання комуналки

Суми в платіжках підуть вгору вже в цьому опалювальному сезоні, пишуть "Факти".

Згідно з прогнозами Кабміну і НБУ, першими подорожчають гаряча вода та опалення.

Оскільки тарифи на газ повністю залежать від політики газопостачальника, і вже поступово змінюються в бік підвищення, то і вартість опалення та гарячого водопостачання будуть йти вгору.

В уряді говорять, що вже за підсумками поточного року суми в платіжках стануть на 33% більше, а на думку експертів на всі 40%.

За електрику з 1 жовтня платити доведеться по 1,44 грн за кВт-год, але для тих, хто споживає понад 250 кВт на місяць діятиме колишній тариф - 1,68 грн кВт-год.

В слідстві зростання середніх зарплат в галузі, платити доведеться більше і за інші комунальні послуги.

Варто відзначити, що борг українців за газ зараз становить 25 млрд.грн. Що стосується води і тепла, там сумарний борг досяг 21 млрд. грн. За водовідведення українці не доплатили 6 млрд. грн.

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