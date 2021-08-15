Украинцев предупредили о подорожании коммуналки

Суммы в платежках пойдут вверх уже в этом отопительном сезоне, пишут "Факты".

Согласно прогнозам Кабмина и НБУ, первыми подорожают горячая вода и отопление.

Так как тарифы на газ полностью зависят от политики газопоставщика, и уже постепенно меняются в сторону повышения, то и стоимость отопления и горячего водоснабжения будут идти вверх.

В правительстве говорят, что уже по итогам текущего года суммы в платежках станут на 33% больше, а по мнению экспертов на все 40%.

За электричество с 1 октября платить придется по 1,44 грн за кВт-час, но для тех, кто потребляет более 250 кВт в месяц будет действовать прежний тариф - 1,68 грн кВт-час.

В следствии роста средних зарплат в отрасли, платить придется больше и за другие коммунальные услуги.

Стоит отметить, что долг украинцев за газ сейчас составляет 25 млрд. грн. Что касается воды и тепла, там суммарный долг достиг 21 млрд. грн. За водоотвод украинцы не доплатили 6 млрд. грн.

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