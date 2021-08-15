По Україні закриються сотні відділень ПриватБанку
Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного Приватбанку до 2024 року.
До 2024 року так званий планує розташовувати 1250 відділеннями і персоналом близько 15,5 тисяч осіб, пише "Мінфін".
Станом на 1 липня 2021 року в регіонах працюють 1574 відділення, а в стратегії вказувалося, а штат персоналу Банку на кінець 2020-го становив 21,6 тисячі співробітників.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Трагедія в родині Козловського, співак оплакує найближчу людину: "Прошу вас помолитися"
Виплата субсидій за новими нормами, в Кабміні озвучили причину і що зміниться: "Будуть скасовані..."
Лопес розкуто похвалилася засмаглою фігурою в маленькому купальнику: "Не відірватися"
Кондратюк чесно розповів, скільки заробляє на "5 каналі" після Х-Фактора: "Хотів більше"
Таким чином, протягом 3 років планується закрити три сотні відділень і звільнити понад 6 тисяч працівників.
На думку Мінфіну, оновлена стратегія допоможе створити сильний конкурентоспроможний банк; забезпечить можливість платити дивіденди і фінансову стабільність; перетворить банк в привабливий об'єкт інвестування.
Нагадаємо, гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності.
Як повідомляла Politeka, українців попередили, де можуть підсунути фальшиві гривні.
Також Politeka писала про блокування банківських рахунків українців, в НБУ зробили уточнення: "переводити суму до 5 тисяч..."