По Україні закриються сотні відділень ПриватБанку

Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного Приватбанку до 2024 року.

До 2024 року так званий планує розташовувати 1250 відділеннями і персоналом близько 15,5 тисяч осіб, пише "Мінфін".

Станом на 1 липня 2021 року в регіонах працюють 1574 відділення, а в стратегії вказувалося, а штат персоналу Банку на кінець 2020-го становив 21,6 тисячі співробітників.

Таким чином, протягом 3 років планується закрити три сотні відділень і звільнити понад 6 тисяч працівників.

На думку Мінфіну, оновлена стратегія допоможе створити сильний конкурентоспроможний банк; забезпечить можливість платити дивіденди і фінансову стабільність; перетворить банк в привабливий об'єкт інвестування.

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