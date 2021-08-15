По Украине закроются сотни отделений Приватбанка
Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года.
К 2024 году так называемый планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек, пишет "Минфин".
По состоянию на 1 июля 2021 года в регионах работают 1574 отделения, а в стратегии указывалось, а штат персонала банка на конец 2020-го составлял 21,6 тысячи сотрудников.
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Таким образом, на протяжении 3 лет планируется закрыть три сотни отделений и уволить более 6 тысяч работников.
По мнению Минфина, обновленная стратегия поможет создать сильный конкурентоспособный банк; обеспечит возможность платить дивиденды и финансовую стабильность; превратит банк в привлекательный объект инвестирования.
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