По Украине закроются сотни отделений Приватбанка

Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года.

К 2024 году так называемый планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек, пишет "Минфин".

По состоянию на 1 июля 2021 года в регионах работают 1574 отделения, а в стратегии указывалось, а штат персонала банка на конец 2020-го составлял 21,6 тысячи сотрудников.

Таким образом, на протяжении 3 лет планируется закрыть три сотни отделений и уволить более 6 тысяч работников.

По мнению Минфина, обновленная стратегия поможет создать сильный конкурентоспособный банк; обеспечит возможность платить дивиденды и финансовую стабильность; превратит банк в привлекательный объект инвестирования.

Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.

Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение: "Переводить сумму до 5 тысяч..."



