У Києві продовжує руйнується міст Патона

Фото в Twitter-акаунті розмістив "Сергій з Києва".

На опублікованих кадрах видно, як на мосту Патона частина огорожі відвалюється від загальної частини споруди.

Дерев'яні перила просто від'єдналися від металевої частини об'єкта.

Важливо відзначити, що міст виглядає сильно пошкодженим корозією.

"Ось така вона, "втома" металу ... жах!", " І не тільки міст імені академіка Бориса Євгеновича Патона. Те, що було побудовано в СРСР, руйнується, закривається, знищується", "час не щадить нікого і нічого , але що ще гірше, коли за цим байдуже спостерігають оточуючі ...", " Так є ще один міст, правда його будують вже років 15, на Подолі. Або відкрили вже? Цей втомився звичайно)) Сильно", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Відзначимо, що на мосту Патона в Києві нерідко трапляються всілякі НП. Так, Раніше ми писали про те, що його перекрили через те, що було виявлено аварійне просідання покриття.

Нагадаємо, міст Патона руйнується, рух терміново закривають: що відбувається на місці НП.

Як повідомляла Politeka, катастрофа з мостом Патона в Києві: з'явилося термінове попередження, ситуація критична.

Також Politeka писала, що техногенна катастрофа в Києві, міст Патона "прорвало": НП потрапила на відео