В Киеве продолжает разрушается мост Патона

Фото в Twitter-аккаунте разместил "Сергей из Киева".

На опубликованных кадрах видно, как на мосту Патона часть ограды отваливается от общей части сооружения.

Деревянные перила просто отсоединились от металлической части объекта.

Важно отметить, что мост выглядит сильно поврежденным коррозией.

"Вот такая она, «усталость» металла… жуть!", " И не только мост имени академика Бориса Евгеньевича Патона. То, что было построено в СССР, рушится, закрывается, уничтожается", "Время не щадит никого и ничего , но что ещё хуже , когда за этим безучастно наблюдают окружающие ...", " Так есть ещё один мост,правда его строят уже лет 15,на Подоле. Или открыли уже? Этот устал конечно)) Сильно", - пишут пользователи сети в комментариях.

Отметим, что на мосту Патона в Киеве нередко случаются всевозможные ЧП. Так, ранее мы писали о том, что его перекрыли из-за того, что было обнаружено аварийное проседание покрытия.

Напомним, мост Патона рушится, движение срочно закрывают: что происходит на месте ЧП.

Как сообщала Politeka, катастрофа с мостом Патона в Киеве: появилось срочное предупреждение, ситуация критическая.

Также Politeka писала, что техногенная катастрофа в Киеве, мост Патона «прорвало»: ЧП попало на видео