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У Києві судитимуть чоловіків, які на Байковому кладовищі розбили пам'ятний бюст ученого

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Двох чоловіків на могилі на Байковому кладовищі пошкодили пам'ятний бюст видатного українського вченого Олександра Кістяковського.

Дільничні офіцери поліції розшукали правопорушників.

33-ти і 39-річний зловмисники намагалися вкрасти бюст, який зроблений з латуні.

Чоловіки хотіли його продати, але тепер їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

До слова, у київській області підлітки влаштували "розваги" на кладовищі

Молоді люди голосно слухали музику прямо на могилах. Одна з дівчат залізла на хрест і почала на ньому розгойдуватися.

Через якийсь час в мережі з'явилися інформація, що всіх учасників моторошної "вечірки" знайшли і тепер справа за поліцією.

"Всі особи, які вирішили розважитися на кладовищі ідентифіковані телеграм-каналом «Катарсис». Тепер справа за поліцією.

Відео можна побачити тут.

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