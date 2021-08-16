У Києві судитимуть чоловіків, які на Байковому кладовищі розбили пам'ятний бюст ученого
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Двох чоловіків на могилі на Байковому кладовищі пошкодили пам'ятний бюст видатного українського вченого Олександра Кістяковського.
Дільничні офіцери поліції розшукали правопорушників.
33-ти і 39-річний зловмисники намагалися вкрасти бюст, який зроблений з латуні.
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Чоловіки хотіли його продати, але тепер їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.
До слова, у київській області підлітки влаштували "розваги" на кладовищі
Молоді люди голосно слухали музику прямо на могилах. Одна з дівчат залізла на хрест і почала на ньому розгойдуватися.
Через якийсь час в мережі з'явилися інформація, що всіх учасників моторошної "вечірки" знайшли і тепер справа за поліцією.
"Всі особи, які вирішили розважитися на кладовищі ідентифіковані телеграм-каналом «Катарсис». Тепер справа за поліцією.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, що ливні наробили біди в Україні, відео катастрофи: ями в людський зріст і розмите кладовище.
Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.
Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.