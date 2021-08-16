В Киеве будут судить мужчин, которые на Байковом кладбище разбили памятный бюст ученого
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Двух мужчин на могиле на Байковом кладбище повредили памятный бюст выдающегося украинского ученого Александра Кистяковского.
Участковые офицеры полиции разыскали правонарушителей.
33-ти и 39-летний злоумышленники пытались украсть бюст, который сделан из латуни.
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Мужчины хотели его продать, но теперь им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишения свободы от 4 до 7 лет.
К слову, в Киевской области подростки устроили "развлечения" на кладбище
Молодые люди громко слушали музыку прямо на могилах. Одна из девушек залезла на крест и начала на нем раскачиваться.
Спустя какое-то время в сети появились информация, что всех участников жуткой "вечеринки" нашли и теперь дело за полицией.
«Все лица, решившие развлечься на кладбище идентифицированы телеграмм-каналом «Катарсис». Теперь дело за полицией.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, что ливни наделали беды в Украине, видео катастрофы: ямы в человеческий рост и размытое кладбище.
Как Politeka писала, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.
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