Киян масово госпіталізують до лікарень

Так, за минулий тиждень в стаціонари потрапили 323 людини, з них 62 дітей.

В даних ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" у Києві фіксують збільшення захворюваності на грип та ГРВІ на 2,3%, порівняно з попереднім тижнем.

У столиці за 32-му тижні 2021 року зареєстровано 5123 хворих на грип та ГРВІ, в тому числі і на COVID-19. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 76,9%.

Так, дітей захворіло - 2611 (на рівні минулого тижня), дорослих — 2512 осіб (зростання на 4,8%).

До слова, Віктор Ляшко пояснив, коли українцям чекати спалаху штаму "Дельта"

В Україні поступово зростає захворюваність коронавірусом. А з урахуванням появи в країні більш заразного і агресивного дельта-штаму, нова хвиля коронавірусу може початися в будь-який момент.

Він додав, що в Україні відзначається поступове зростання захворюваності коронавірусом, така ситуація спостерігалася в 2020 році.

Ляшко згадав, що в кінці серпня в 2020 році кількість хворих почала збільшуватися, а ось різкий підйом почався тільки восени.

Нагадаємо, що новий карантин введено: масові осередки зараження на великій території, деталі.

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на українських курортах, в МОЗ зробили заяву.

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