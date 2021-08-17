Киян масово госпіталізують до лікарень
Так, за минулий тиждень в стаціонари потрапили 323 людини, з них 62 дітей.
В даних ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" у Києві фіксують збільшення захворюваності на грип та ГРВІ на 2,3%, порівняно з попереднім тижнем.
У столиці за 32-му тижні 2021 року зареєстровано 5123 хворих на грип та ГРВІ, в тому числі і на COVID-19. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 76,9%.
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Так, дітей захворіло - 2611 (на рівні минулого тижня), дорослих — 2512 осіб (зростання на 4,8%).
До слова, Віктор Ляшко пояснив, коли українцям чекати спалаху штаму "Дельта"
В Україні поступово зростає захворюваність коронавірусом. А з урахуванням появи в країні більш заразного і агресивного дельта-штаму, нова хвиля коронавірусу може початися в будь-який момент.
Він додав, що в Україні відзначається поступове зростання захворюваності коронавірусом, така ситуація спостерігалася в 2020 році.
Ляшко згадав, що в кінці серпня в 2020 році кількість хворих почала збільшуватися, а ось різкий підйом почався тільки восени.
Нагадаємо, що новий карантин введено: масові осередки зараження на великій території, деталі.
Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на українських курортах, в МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти