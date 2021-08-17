Киевлян массово госпитализируют в больницы
Так, за прошедшую неделю в стационары попали 323 человека, из них 62 детей.
По данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ» в Киеве фиксируют увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,3%, по сравнению с предыдущей неделей.
В столице за 32-й неделе 2021 года зарегистрировано 5123 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 76,9%.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Буря движется в Украину, сделано срочное предупреждение: когда ждать непогоды
Камеры сняли момент гибели мэра Кривого Рога: "Попятился к выходу, упал"
Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые"
Молодой певец рассказал о союзе с Тиной Кароль: «Это должно было произойти»
Так, детей заболело — 2611 (на уровне прошлой недели), взрослых — 2512 человек (рост на 4,8%).
К слову, Виктор Ляшко объяснил, когда украинцам ждать вспышки штамма "Дельта"
В Украине постепенно растет заболеваемость коронавирусом. А с учетом появления в стране более заразного и агрессивного дельта-штамма, новая волна коронавируса может начаться в любой момент.
Он добавил, что в Украине отмечается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, такая ситуация наблюдалась в 2020 году.
Ляшко вспомнил, что в конце августа в 2020 году количество заболевших начало увеличиваться, а вот резкий подъем начался только осенью.
Напомним, что новый карантин введен: массовые очаги заражения на большой территории, детали.
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети