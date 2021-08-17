Киевлян массово госпитализируют в больницы

Так, за прошедшую неделю в стационары попали 323 человека, из них 62 детей.

По данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ» в Киеве фиксируют увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,3%, по сравнению с предыдущей неделей.

В столице за 32-й неделе 2021 года зарегистрировано 5123 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 76,9%.

Так, детей заболело — 2611 (на уровне прошлой недели), взрослых — 2512 человек (рост на 4,8%).

К слову, Виктор Ляшко объяснил, когда украинцам ждать вспышки штамма "Дельта"

В Украине постепенно растет заболеваемость коронавирусом. А с учетом появления в стране более заразного и агрессивного дельта-штамма, новая волна коронавируса может начаться в любой момент.

Он добавил, что в Украине отмечается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, такая ситуация наблюдалась в 2020 году.

Ляшко вспомнил, что в конце августа в 2020 году количество заболевших начало увеличиваться, а вот резкий подъем начался только осенью.

Напомним, что новый карантин введен: массовые очаги заражения на большой территории, детали.

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети