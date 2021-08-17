Покупець в одному з українських супермаркетів вимагав у касирки говорити російською мовою

Про це повідомив письменник Павло Коробчук на своїй сторінці в Facebook.

Так, Коробчук зазначив, що за ним у черзі був п'яний чоловік, який бажав придбати чотири банки пива.

Касирка виконує всі вимоги і розмовляє українською мовою. Вона каже йому суму по чеку .

"Я хочу розмовляти російською!",- каже покупець.

Співробітниця супермаркету запевняла покупця, що він може вільно говорити російською - йому ніхто не забороняє.

Тоді покупець зажадав покликати адміністратора, а пізніше і поліцію.

Дівчина викликала на допомогу охорону, і тоді чоловік вирішив піти.

"Який я чоловік? Я-Кобзар! А син у мене Степан! Я не зрозумію, чому я говорю по-російськи, а до мене погано ставляться... Скільки з мене?",- заявив покупець.

В результаті, він все ж сплатив товар і пішов, обматюкавши всіх людей навколо.

"По-моєму, це не про Мовні конфлікти. Здається, він просто дурень"," Так він у своєму праві. А касирка зобов'язана була говорити по-російськи на його вимогу", " якби на касі був чоловік, він би і не пискнув!!! Такі уро*и шукають слабших і намагаються показати Свою "велич", - обурюються користувачі Мережі в коментарях.

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