Покупатель в одном из украинских супермаркетов требовал у кассирши говорить на русском языке

Об этом сообщил писатель Павел Коробчук на своей странице в Facebook.

Так, Коробчук отметил, что за ним в очереди был пьяный мужчина, желающий приобрести четыре банки пива.

Кассирша выполняет все требования и разговаривает на украинском языке. Она говорит ему сумму по чеку .

"Я хочу разговаривать по-русскому!", - говорит покупатель.

Сотрудница супермаркета уверяла покупателя, что он может свободно говорить на русском - ему никто не запрещает.

Тогда покупатель потребовал позвать администратора, а позже и полицию.

Девушка вызвала на помощь охрану, и тогда мужчина решил слиться.

"Какой я мужчина? Я - кобзарь! А сын у меня Степан! Я не пойму, почему я говорю по-русски, а ко мне плохо относятся... Сколько с меня?", - заявил покупатель.

В результате, он все же оплатил товар и ушел, обматерив всех людей вокруг.

"По-моему, это не про языковые конфликты. Кажется, он просто дурак", " Так он в своём праве. А кассирша обязана была говорить по-русски по его требованию", "Если бы на кассе был мужчина, он бы и не пискнул!!! Такие уро*ы ищут более слабых и пытаются показать свое "величие", - возмущаются пользователи сети в комментариях.

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