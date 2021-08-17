Що потрібно знати про штрафи за несплату комунальних послуг

Постачальник має право нараховувати штраф або відключити комунальні послуги в разі, якщо споживач отримував якісні послуги і не оплачував їх з особистих причин.

Про це говориться у Законі "Про житлово-комунальні послуги".

У разі водопостачання та централізованого опалення немає механізму відключення споживача від даних послуг. Єдина можлива міра покарання - постачальник послуг може подати до суду на боржників.

У той же час, постачальники газу та електроенергії мають право відключити їх за несплату і подати на боржників до суду з метою стягнення боргів.

За заборгованість постачальники мають право призначати пеню. Її розмір становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. При цьому закон забороняє штрафувати на суму понад 100% боргу.

Боржників по комуналці залишають без майна. Виконавча служба має право прийти в квартиру боржника, забрати одяг, меблі, техніку, і після виставити її на торги і продати. В окремих випадках за борги по комуналці можуть забрати і квартиру.

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