Що потрібно знати про штрафи за несплату комунальних послуг
Постачальник має право нараховувати штраф або відключити комунальні послуги в разі, якщо споживач отримував якісні послуги і не оплачував їх з особистих причин.
Про це говориться у Законі "Про житлово-комунальні послуги".
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Новий спалах ковіду, МОЗ звернулося до українців: "Зараз є всі можливості..."
Почалася евакуація і включені сирени: зливи накоїли бід на популярних курортах в РФ, відео
Камери зняли момент загибелі мера Кривого Рогу: "Позадкував до виходу, впав"
Знаменитий актор і комік не дожив до ювілею всього пару днів: перші подробиці трагедії
У разі водопостачання та централізованого опалення немає механізму відключення споживача від даних послуг. Єдина можлива міра покарання - постачальник послуг може подати до суду на боржників.
У той же час, постачальники газу та електроенергії мають право відключити їх за несплату і подати на боржників до суду з метою стягнення боргів.
За заборгованість постачальники мають право призначати пеню. Її розмір становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. При цьому закон забороняє штрафувати на суму понад 100% боргу.
Боржників по комуналці залишають без майна. Виконавча служба має право прийти в квартиру боржника, забрати одяг, меблі, техніку, і після виставити її на торги і продати. В окремих випадках за борги по комуналці можуть забрати і квартиру.
Нагадаємо, що розмір субсидій в Україні зміниться, розкрито важливий нюанс.
Як Politeka писала, українці можуть почати платити Європейський штраф.
Також Politeka розповідала, що в Україні знову вводять жорсткі штрафи, від 1700 до 5100 гривень.