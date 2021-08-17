Что нужно знать о штрафах за неуплату коммунальных услуг

Поставщик имеет право насчитывать штраф или отключить коммунальные услуги в случае, если потребитель получал качественные услуги и не оплачивал их по личным причинам.

Об этом говорится в законе "О жилищно-коммунальных услугах".

В случае водоснабжения и централизованного отопления нет механизма отключения потребителя от данных услуг. Единственная возможная мера наказания — поставщик услуг может подать в суд на должников.

В то же время, поставщики газа и электроэнергии имеют право отключить их за неуплату и подать на должников в суд с целью взыскания долгов.

За задолженность поставщики имеют право назначать пеню. Ее размер составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. При этом закон запрещает штрафовать на сумму более 100% долга.

Должников по коммуналке оставляют без имущества. Исполнительная служба имеет право прийти в квартиру должника, забрать одежду, мебель, технику, и после выставить ее на торги и продать. В отдельных случаях за долги по коммуналке могут забрать и квартиру.

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