В Одесі працівники прокуратури підозрюють 40-річного харків'янина в телефонному шахрайстві

Чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді, передають у прокуратурі.

9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".

Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.

Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.

Жінка передала гроші підозрюваному.

У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, нахабні злодії вломилися в лікарню посеред ночі і викрали двері, 10 батарей і металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.

"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.

Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.