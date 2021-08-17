В Одесі працівники прокуратури підозрюють 40-річного харків'янина в телефонному шахрайстві
Чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді, передають у прокуратурі.
9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".
Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.
Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.
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Жінка передала гроші підозрюваному.
У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.
Нагадаємо, нахабні злодії вломилися в лікарню посеред ночі і викрали двері, 10 батарей і металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.
"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.
Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося.
До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.