В Одессе работники прокуратуры подозревают 40-летнего харьковчанина в телефонном мошенничестве

Мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде, сообщили в прокуратуре.

9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".

Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.

Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.

Женщина передала деньги подозреваемому.

В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к похожим случаям мошенничества в Приморском и Киевском районах, где пострадавшие отдали более 20 тысяч долларов.

Напомним, наглые воры вломились в больницу посреди ночи и похитили двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.

"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.

Во время следственных действий преступников разыскать удалось.

К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.