На відпочинку в Туреччині помер Віталій Глуховеря, колишній начальник поліції Дніпропетровської області.

Про це повідомляє «Страна».

Екс-начальнику було 57 років. За попередніми даними, Глуховеря помер від тромбу, що відірвався. З ім'ям Віталія Глуховері пов'язаний ряд скандалів. Зокрема, коли патрульні поліцейські зупинили його автомобіль Range Rover через порушення правил дорожнього руху, Глуховеря залучив для свого захисту від правоохоронців сили спецназу. Незабаром після викликаного цим випадком скандалу, Глуховеря пішов у відставку.

Віталій Глуховеря в період 1998-2003 був керівником міліції Дніпропетровська. У 2014 році він отримав посаду керівника Дніпропетровського обласного управління Міністерства внутрішніх справ України. Починаючи з 2015 по 2017 рік Глуховеря був ректором у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ.

Незабаром після цього він став начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Його звільнення відбулося в 2019 році. Після цього Віталій Глуховеря зайняв крісло проректора університету внутрішніх справ.

Скандал, через який Високопоставлений чиновник позбувся посади стався у вересні 2018 року. Тоді Віталій Глуховеря зв'язався з представниками спецназу КОРД і віддав їм незаконний наказ на затримання патрульних поліцейських, які несли службу на Дніпропетровщині. Патрульні спробували затримати його за порушення правил проїзду, яке потрапило на відеокамеру. У скандал втрутився президент України Володимир Зеленський і зажадав звільнити поліцейського чиновника негайно.

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