На отдыхе в Турции умер Виталий Глуховеря, бывший начальник полиции Днепропетровской области.

Об этом сообщает «Страна».

Экс-начальнику было 57 лет. По предварительным данным, Глуховеря умер от оторвавшегося тромба. С именем Виталия Глуховери связан ряд скандалов. В частности, когда патрульные полицейские остановили его автомобиль Range Rover из-за нарушения правил дорожного движения, Глуховеря привлек для своей защиты от правоохранителей силы спецназа. Вскоре после вызванного этим случаем скандала, Глуховеря ушел в отставку.

Виталий Глуховеря в период 1998 – 2003 был руководителем милиции Днепропетровска. В 2014 году он получил должность руководителя Днепропетровского областного управления Министерства внутренних дел Украины. Начиная с 2015 по 2017 год Глуховеря был ректором в Днепропетровском университете внутренних дел.

Вскоре после этого он стал начальником главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Его увольнение произошло в 2019 году. После этого Виталий Глуховеря занял кресло проректора университета внутренних дел.

Скандал, из-за которого высокопоставленный чиновник лишился должности произошел в сентябре 2018 года. Тогда Виталий Глуховеря связался с представителями спецназа КОРД и отдал им незаконный приказ на задержание патрульных полицейских, которые несли службу на Днепропетровщине. Патрульные попытались задержать его за нарушение правил проезда, которое попало на видеокамеру. В скандал вмешался президент Украины Владимир Зеленский и потребовал уволить полицейского чиновника незамедлительно.

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