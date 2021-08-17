Представники соціальних служб розповіли, що в квартирі був повний бардак

Дитину, яка проживає в неналежних умовах виявили поліцейські під час рейду. Це сталося у Тернополі на вулиці 15 квітня у горі-батька забрали 11-річного хлопчика, який два дні нічого не їв.

Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області.

Поліція виявила, що в квартирі скрізь була антисанітарія: брудний посуд, одяг і недопалки. Горе-батько, який перебував у нетверезому стані, намагався довести поліції, що він виховує сина в достатку.

11-річний хлопчик страждає на недоліки слуху, він погано говорить. Однак він розповів поліції, що в квартирі часто бувають чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь і курять. Дитина зізналася, що вона вже два дні нічого не їла, а пила тільки залишки солодкої води. Через це 11-річного хлопчика вилучили у батька.

Поліцейські разом з працівниками соцслужб після оформлення необхідних документів забрали дитину до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей.

"Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрала речі і разом з патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", — йдеться в повідомленні.

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